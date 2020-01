Ônibus e Vans escolares passarão por vistoria

Alunos e professores estão de férias. Mas quem não tira férias é a segurança e a preocupação das autoridades. Uma das ações que acontecem nesse período é a vistoria dos ônibus e vans que fazem o transporte escolar no município de Toledo. O setor de Fiscalização de Trânsito (Deptrans), por meio de seus agentes, realizará a inspeção nos dias 22 e 23 de Janeiro, no Centro de Eventos Ismael Sperafico.

Segundo o Coordenador de Fiscalização de Trânsito, Genuir Giaretta, o objetivo é realizar e promover um transporte seguro, cumprindo com as normas da legislação e do Código de Trânsito Brasileiro com todos os veículos responsáveis pelo transporte de alunos, que transitam na cidade e no interior do município.

Os agentes estarão efetuando as ações em duas etapas. No 22 serão feitas as vistorias e avaliação do transporte da área rural. No dia 23 serão vistoriados os veículos do transporte do perímetro urbano. Os horários para ambos os dias serão das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

Na fiscalização, serão verificadas as condições de diversos itens, como; pneus, assentos, cintos de segurança, faróis, luzes de placa e posição, buzina, e demais exigências de acordo com as Leis de Trânsito. Será realizada também a vistoria da documentação dos veículos e dos condutores, entre outras.