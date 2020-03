OMS busca desfazer mito e alerta: covid-19 mata crianças e jovens

Genebra – O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanon Ghebreyesus, anunciou que o novo coronavírus já causou a morte de jovens e crianças. O alerta foi feito porque se disseminou a informação de que apenas idosos e pessoas com doenças pré-existentes desenvolvem casos graves da covid-19.

Ghebreyesus não deu detalhes sobre a quantidade de casos fatais envolvendo crianças e jovens, nem onde ocorreram as mortes. Mas reforçou a necessidade de seguir as medidas de prevenção e fazer testes para identificar pessoas infectadas pelo vírus.

“Essa é uma doença grave. Embora os dados que temos sugiram que aqueles com mais de 60 anos correm maior risco, houve mortes entre jovens e até entre crianças. A OMS publicou novas diretrizes clínicas, com instruções específicas sobre como cuidar de crianças, idosos e mulheres grávidas”, alertou o diretor-geral da OMS.

“Não podemos dizer universalmente que [o coronavírus] é leve em crianças. Então, é importante que protejamos as crianças como uma população vulnerável”, reforçou Maria van Kerkhove, diretora técnica da OMS.

A OMS afirmou estar especialmente preocupada com crianças desnutridas. “À medida que o vírus progride para países de baixa renda, estamos muito preocupados com o impacto que ele pode ter sobre grupos populacionais com alta prevalência de HIV ou entre crianças desnutridas”, disse o diretor-geral da organização.