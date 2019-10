Oito dicas para prevenir a prisão de ventre na criança

A prisão de ventre varia muito de criança para criança, além do fator idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, para que seja considerada “prisão de ventre” em crianças por volta dos quatro anos, devem ser cumpridos no mínimo dois critérios durante dois meses consecutivos: menos de três defecações na semana, ao menos um episódio de incontinência fecal por semana, posturas ou atitudes retentivas para evitar a defecação, defecação dolorosa, fezes de grande diâmetro no reto ou palpáveis a nível abdominal e defecções excessivamente volumosas.

A obstipação intestinal, mais conhecida como “prisão de ventre”, é muito comum na infância e as causas pode ocorrer por diversos fatores: alimentação pobre em fibras, medo de evacuar por causa da dor com a fissura anal, insuficiente ingestão de líquido e pouca atividade física.

A criança que está obstipada faz menos cocô que de costume, principalmente se já está há quatro dias sem evacuar e tem dificuldade para eliminar as fezes.

No entanto, há outros sintomas como excrementos duros e secos que fazem o bumbum doer, ou mesmo, fezes líquidas que só sujam a fralda ou a roupa de baixo. “Pode ser que a parte sólida das fezes esteja presa dentro dos intestinos e só as líquidas consigam sair. É preciso cuidado para não confundir isso com diarreia”, alerta a pediatra pela USP (Universidade de São Paulo) Loretta Campos, que é membro das Sociedades Goiana e Brasileira de Pediatria.

Saber identificar a prisão de ventre é importante para corrigir o problema o quanto antes. Loretta Campos separou oito dicas importantes que poderão ajudar os pequenos:

Evite alimentos que prendem o intestino: arroz, banana, maçã e cereais. É salutar maneirar no leite;

Aumente as fibras com o consumo de pães e bolachas integrais, mamão, ameixa preta, feijão e brócolis;

Ofereça muito líquido;

Incentive o seu filho a correr e a brincar bastante;

Não force a barra para que seu filho abandone as fraldas se ele ainda não estiver preparado;

Instigue seu filho a ir ao banheiro quando tiver vontade. Se ele nunca sente vontade, faça-o passar dez minutos no penico ou na privada depois do café e do jantar;

Converse com o pediatra. Ele poderá sugerir um laxativo, lubrificante natural, fibras solúveis ou supositório;

Se as fezes do seu filho têm sangue, o pediatra poderá orientar um tratamento para combater a fissura anal.

Constipação

Constipação é uma condição clínica caracterizada pela eliminação infrequente de fezes, pela eliminação de fezes endurecidas (tipos 1 ou 2 da Escala de Bristol) ou pela dificuldade no ato da defecação.

Como lidar com a prisão de ventre do bebê

O intestino preso do bebê, dor e dificuldade para fazer cocô são sinais de constipação, também conhecida como prisão de ventre. O desconforto acontece porque quando ele tenta eliminar as fezes o cocô está mais duro do que de costume.

O intestino preso do bebê também pode ter relação com a genética: se a mamãe, a vovó ou o papai tem constipação, o bebê tem chances de ter também. A prisão de ventre também pode ser motivada por assaduras ou fissuras no ânus. Isso faz o bebê ter medo de sentir dor ao fazer cocô. Se depois de realizar as técnicas a seguir o bebê continuar chorando ou demonstrando incômodo, a mamãe deve procurar o pediatra.

Para amenizar a prisão de ventre, uma boa alternativa é dar um banho morno no bebê. Isso relaxa os músculos e ajuda no funcionamento do intestino. Outra técnica eficaz na maioria dos casos é a massagem, pois auxilia na digestão dos alimentos. Ela deve ser feita na barriga do bebê, no sentido horário, com uma pressão leve, para ajudar a liberar os gases e a aliviar o desconforto.

Outro movimento que promove o trabalho intestinal é dobrar as perninhas do bebê e levá-las em direção ao abdômen, com cuidado. A massagem, além de melhorar a prisão de ventre, alivia as cólicas do bebê, libera os gases presos, melhora o sono, diminui o choro, entre outros benefícios.

Há alguns exercícios da shantala, técnica para acalmar os bebês, próprios para fortalecer o funcionamento do intestino.

Dica de massagem

Antes de iniciar a massagem no bebê, certifique-se de que está livre de anéis, pulseiras e relógio. Para deixar o momento ainda mais agradável, utilize um óleo para a pele do bebê.

Com as perninhas dobradas e os joelhos na direção da barriga, gire as perninhas do bebê juntas no sentido horário, como se estivesse massageando a barriga dele.

Com os joelhos ainda dobrados em direção ao abdômen, role-o de um lado para outro, com cuidado, e depois estique as pernas.

Cuidado para não machucá-lo. Não force os movimentos, faça-os suavemente.

O toque da massagem ajuda ainda a estreitar os laços entre mãe e filho e também pode ser feito por outros membros da família. Essa proximidade é importante para o desenvolvimento emocional da criança. Já a mamãe passa a se sentir mais confiante nos cuidados com o bebê.