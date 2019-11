Oficina de chocolate promove interação entre adolescentes atendidos pelo CRAS

Crianças e adolescentes estão aprendendo na prática sobre interação e trabalho em equipe. A iniciativa faz parte do contraturno social desenvolvido por equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Santa Terezinha de Itaipu, que aborda, a cada mês, uma temática diferente.

Dessa vez, três grupos atendidos pela equipe do CRAS, auxiliaram na confecção de trufas, bombons e brigadeiros. A atividade faz parte da oficina de chocolate, realizada na Escola do Trabalho.

De acordo com a assistente social, Cristina Gramkow, a ação promove a troca de experiências e contribui para o aprendizado dos jovens. “Na terça e quinta-feira, os grupos participam de atividades. É uma maneira de sair da rotina e proporcionar conhecimento, além da interação entre eles”, destacou. A atividade foi acompanhada pela psicóloga do CRAS, Ana Lídia Pedrotti; pela assistente social, Cristina Gramkow e contou com auxílio prático da coordenadora da oficina, Bernadete Frohlich.