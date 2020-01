Oeste e Sudoeste concentram 35% dos investimentos em rede trifásica

Reportagem: Josimar Bagatoli

Cascavel – Para tentar acabar com os constantes apagões sofridos por indústrias e propriedades rurais, as regiões oeste e sudoeste do Estado serão contempladas com a maior fatia do Programa Paraná Trifásico da Copel.

A meta do governo estadual é neste ano aplicar 10% dos R$ 2,1 bilhões estimados para implantar 25 mil quilômetros de redes trifásicas de energia no campo, em todo o Paraná, até 2025. Nessa primeira etapa, oeste e sudoeste concentram 35% do montante para a instalação de 890 quilômetros de rede: 310 quilômetros, que equivalem a R$ 26 milhões no oeste e outros 580km, que custam R$ 49 milhões, no sudoeste. “A meta é atender prioritariamente o agronegócio. As regiões possuem um setor robusto, com uma necessidade de um sistema mais amplo. Os investimentos estão concentrados nessas regiões para atender as demandas dos agricultores. Aviários, açudes e pocilgas têm tecnologia moderna e exigem um sistema energético adequado, por isso esses investimentos, os maiores da história da Copel, garantem qualidade e confiabilidade no sistema de distribuição de energia elétrica, principalmente ao agronegócio”, afirma Helio José Dalgallo, gerente da agência Cascavel da Copel.

As demais regiões ficaram assim contempladas: R$ 20 milhões (240 quilômetros) no leste, R$ 48 milhões (570 quilômetros) no centro-sul, R$ 30 milhões (360 quilômetros) no norte e R$ 37 milhões (440 quilômetros) no noroeste.

A previsão é que os trabalhos comecem a partir de maio.

Considerada uma das mais ambiciosas ações em expansão de rede, a ação demandará cabos desenvolvidos com tecnologia específica. Será preciso aguardar um tempo até que os fornecedores tenham material suficiente para atender a demanda.

Enquanto isso, a empresa atua no planejamento estratégico para a implantação da rede trifásica, pois há trechos que dependerão de autorização de concessionárias de rodovias e órgãos ambientais. A Copel terá ainda que obedecer ao limite de desligamentos e tempo de interrupção de fornecimento de energia estipulados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Cada desligamento programado é avisado ao consumidor com antecedência.

Investimentos já definidos

Além do Programa Paraná Trifásico, a região oeste terá investimento de R$ 124,7 milhões neste ano e a região sudoeste, de R$ 82,6 milhões. Cascavel terá R$ 11,287 milhões em obras estruturantes na rede de distribuição. Estão previstas inaugurações de cinco subestações: Francisco Beltrão (Petrópolis), Marechal Cândido Rondon (Vila Gaúcha), São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu e Boa Vista da Aparecida (total de R$ 44,1 milhões). Também serão finalizados 470 quilômetros de linhas de alta tensão (R$ 72,2 milhões) e 700 religadores (R$ 50,4 milhões).