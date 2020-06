Obras levam saneamento para comunidades rurais em Santa Terezinha de Itaipu

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu iniciou mais uma importante obra que leva saneamento para as comunidades rurais, facilitando o dia a dia do homem do campo. O investimento contempla a construção de dois abastecedouros comunitários para atender os moradores da Vila Vitorassi e um novo, para comunidade São José. Em paralelo, estão sendo reformados dois abastecedouros na comunidade Vila Aparecidinha e um localizado na comunidade rural São João do Canavial.

O início das obras foi comemorado pelo produtor rural Nelson Vitorassi da comunidade São José. “A construção dos abastecedouros vai facilitar o nosso dia a dia. Vamos poder abastecer os pulverizadores para aplicação de defensivos nas lavouras com mais facilidade, evitando contaminação de solo, rios e lençóis d’água. Fica aqui o meu agradecimento ao prefeito Claúdio, que durante todos esses anos à frente da administração municipal, tem valorizado o trabalho do homem do campo”, agradeceu.

Para construção e reforma dos abastecedouros comunitários na área rural do município, estão sendo investidos R$ 183.417,96. O valor é fruto de recursos próprios do governo municipal, em parceria com Itaipu Binacional.

Outro investimento que começou nas comunidades rurais é a perfuração de poço artesiano, casa de tratamento, caixa d’água e rede de distribuição de água potável na comunidade Barro Branco. Após a conclusão dos trabalhos, 23 famílias que residem na comunidade serão beneficiadas.

Com a obra, o município conclui a meta de levar 100% de saneamento para as comunidades rurais. “Nenhuma das famílias do interior ficará sem água potável”, ressaltou o prefeito Cláudio Eberhard, ao lembrar que hoje, a grande maioria já usufrui desse direito fundamental para qualidade de vida.

Para perfuração de poço artesiano, casa de tratamento, caixa d’água e rede de distribuição de água potável foram investidos R$ 125.688,00, com recursos próprios do governo municipal.