Obras do Governo nos municípios terão unidade de identificação visual

Todos os projetos realizados nos municípios com recursos operados pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e Paranacidade serão identificados por placas de obras, placas de inauguração e adesivos produzidos a partir de um único projeto de identificação visual.

Nesta terça-feira (05), entra em operação o Gerador de Placas desenvolvido pela Coordenação de Operações do Paranacidade, para dar unidade visual a ações do Governo do Estado. “O objetivo é melhorar a comunicação com a população, oferecer informações precisas sobre o que o Governo faz para melhorar a vida das pessoas no lugar onde vivem”, diz o superintendente executivo do Paranacidade, Álvaro Cabrini.

De acordo com o assistente de suporte técnico administrativo da Coordenação de Projetos (CPR) do Paranacidade, Fabiano Coelho dos Santos, para os usuários, os técnicos dos departamentos de obras das Prefeituras, o Gerador de Placas aparecerá como um pequeno formulário, de até nove passos, a ser preenchido pela Internet.