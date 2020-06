Obras da nova ponte do lago estão em fase final de construção

As obras da nova ponte do Lago Municipal de Cascavel entraram na fase final e os trabalhos devem ser concluídos na próxima semana. A travessia ficou mais segura e muito mais bonita. Os apreciadores do principal cartão-postal da cidade terão um mirante para contemplar a beleza do lago, que está localizado dentro do complexo do Parque Ecológico Paulo Gorski.

A obra foi iniciada em março, com prazo de quatro meses para a empresa vencedora da licitação entregar os trabalhos. A nova ponte foi construída com estrutura de metal e piso de madeira. “Essa obra era um pedido antigo da população e agora teremos uma bela vista do nosso lago municipal”, diz o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura.

Estão sendo investidos R$ 207 mil na nova travessia.

