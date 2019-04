Obras BR-163: Após liberação do viaduto, acesso da Barão do Rio Branco será fechado

Entromcamento Barão com BE 163- Foto: Valderi Geovani (60)

Uma das obras mais esperadas pela população de Toledo e região oeste está sendo concretizada. Na tarde de terça-feira (23), após a conclusão parcial das obras de duplicação na BR-163, o viaduto, localizado no acesso Avenida Ministro Cirne Lima e saída para Marechal Cândido Rondon foi liberado pelo Dnit. A ação permite o acesso dos motoristas a Novo Sobradinho, Vila Nova e a rodovia.

Para a continuidade das obras complementares, o Dnit vai fechar o acesso à rodovia pela Rua Barão do Rio Branco. A previsão é que a via fique fechada por 10 a 12 dias. Durante a interdição, a orientação aos motoristas é que tenham muito cuidado no trânsito. Os veículos com destino à Marechal ou o interior devem se programar e atentar as outras rotas, acesso pela Avenida Parigot de Souza ou Avenida Ministro Cirne Lima.

O prefeito Lucio de March está em Brasília cumprindo agenda com o ministro dos Transportes Valter Casimiro Silveira, o diretor do Dnit Antônio Leite dos Santos Filho e com o deputado federal José Carlos Schiavinato, as tratativas visam entre outras agendar a entrega oficial da liberação dos viadutos da Barão do Rio Branco e o de Vila Ipiranga assim como os quatro retornos. A ideia é conciliar a entrega com a grande festa gastronômica de Vila Ipiranga, que acontece no dia 19 de maio.

SOBRE AS OBRAS

As obras na BR-163 começaram no ano passado. De acordo com o Dnit, a empresa realizou terraplanagem (escavações e aterros), drenagem, (drenos, bueiros), sarjetas, meio fio, etc. pavimentação e construção do viaduto. Além disso, os trabalhadores fizeram passeios, dispositivos de segurança (defensas metálicas, barreiras de concreto), sinalizações horizontal e vertical, revestimento vegetal para proteção ambiental, entre outros serviços.

A previsão de entrega do trecho total de 39 quilômetros de rodovia duplicada que deveria acontecer neste ano, de acordo com o cronograma aprovado é para final de julho de 2020. O valor da obra é estimado em R$ 306.500.000,00.