Obra do aeroporto de Foz será inaugurada nesta sexta-feira (28)

As obras de modernização e ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que devem reconfigurar o status do Destino Iguaçu, serão inauguradas nesta sexta-feira (28).

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa da solenidade. Ele vai também assinar a ordem de serviços para ampliação da pista de pouso e decolagem, que permitirá que o terminal receba aviões de grande porte, em voos intercontinentais.

A Itaipu Binacional investiu recursos na ampliação da pista de pouso e decolagem. O valor que do contrato assinado com a construtora pela Infraero é de R$ 53,9 milhões, dos quais a Itaipu entrará com R$ 43,1 milhões (80% do custo). A empresa também pagou pela duplicação dos 800 metros da pista que liga o aeroporto à BR-469. A obra deve ser concluída até meados deste ano. Além do alargamento das pistas, serão criadas alças de retornos e acostamentos. Haverá, ainda, uma ciclovia, passarelas de pedestres e abrigos de ônibus.

Na solenidade de entrega de obras e assinatura de serviços, além do ministro de Infraestrutura, estarão presentes representantes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e diretores de Itaipu, inclusive o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, e demais autoridades. A solenidade será às 10h, na área de embarque e desembarque do terminal.

Modernização

Fazem parte da inauguração a modernização e as obras na área interna do terminal, que estão praticamente concluídas desde dezembro do ano passado. As ações incluíram ampliação das salas de embarque e desembarque, instalação de esteiras de restituição de bagagem na área e de quatro novas pontes de embarque. As melhorias resultaram na ampliação do saguão do terminal e nos setores de check-in e inspeção.

De acordo com a Infraero, a capacidade do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu saltou dos atuais 2,5 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano. As salas de embarque, que tinham 900 metros quadrados, passaram para 5,4 mil metros quadrados. O valor inicial do investimento foi R$ 32,650 milhões, em recursos da Infraero e da Itaipu Binacional.

Ampliação da pista

No começo deste mês, o Diário Oficial da União trouxe a publicação do “extrato de contrato” para a elaboração do projeto executivo e das obras e serviços referentes à ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu. O prazo das obras é de 515 dias, um ano e meio, a partir da assinatura da ordem de serviço, nesta sexta-feira.

Com a ampliação da pista, o terminal poderá receber aviões de grande porte, com condição de fazer voos diretos, sem escalas, para destinos na Europa e na América do Norte. Com isso, Foz do Iguaçu ficará mais acessível aos turistas dessas regiões, o que deverá contribuir para o incremento do turismo na região de fronteira.

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu deverá ser o primeiro sustentável do País e será piloto para outros terminais do Brasil. Para atender a requisitos de sustentabilidade, haverá geração de energia por painéis fotovoltaicos, será feita a gestão de resíduos sólidos e a água da chuva será captada. Entre outras ações, o terminal contará também com um eletroposto, para o abastecimento de veículos elétricos.

Prioridades

As obras no aeroporto estão na lista de prioridades da gestão da nova Itaipu, que começou a ser reestruturada desde a posse do general Joaquim Silva e Luna, no dia 26 de fevereiro de 2019. Só na margem brasileira da usina, a reestruturação está garantindo o redirecionamento de R$ 600 milhões para o desenvolvimento regional. Esses recursos foram economizados com o corte de convênios e patrocínios sem aderência à missão da empresa.

Além do aeroporto, as principais obras financiadas pela Itaipu são a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, iniciadas em agosto de 2019 e previstas para conclusão em junho de 2022, juntamente com a Perimetral Leste, que vai desviar o tráfego de caminhões pesados do corredor turístico e do centro da cidade. A perimetral permitirá o tráfego de caminhões entre Brasil, Argentina e Paraguai diretamente da BR-277 às pontes entre os dois países (e vice-versa).

A gestão Silva e Luna também priorizou a modernização do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, com a abertura de mais leitos para o SUS, a conclusão do Mercado Municipal, a remodelagem do turismo interno de Itaipu e a transformação do Gramadão de Itaipu, na Vila A, num parque de lazer e a entrega da ciclovia da Avenida Tancredo Neves. Também será criado um circuito turístico Itaipu, com saída do futuro mercado, em um roteiro que remetará o turista e morador à época da construção.