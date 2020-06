Obra de revitalização na Avenida Papagaios levará mais acessibilidade à região Norte de Cascavel

Quem passa pela Avenida Papagaios, no Bairro Floresta, já percebe que tem nova obra por lá. Há quase duas semanas iniciaram os trabalhos de revitalização das calçadas numa extensão de 1,5 quilômetros e também a instalação de novos abrigos de ônibus, que valorizam a proteção e acessibilidade aos usuários do transporte coletivo de Cascavel. Os pontos contarão com banco e lixeira.

O projeto das calçadas especificamente tem o investimento de mais de R$ 1,2 milhão e prevê levar mais acessibilidade à região Norte do Município, uma vez que toda a obra está adequada para receber pessoas com dificuldades de locomoção. A previsão é que a obra seja entregue em até 180 dias, ou seja, até novembro deste ano os moradores já poderão contar com o local revitalizado.

O motoboy Luiz Carlos Paixão Gomes que trabalha percorrendo todo o bairro garante que o pequeno incômodo da sujeira e do barulho gerados pelos serviços são ínfimos se comparado à qualidade de vida que a obra trará ao Floresta. “Já dá para ver que está ficando muito bom. A calçada que tinha aqui estava toda quebrada, mal feita, era até um perigo para os cadeirantes e os idosos. Uma obra como essa dá até uma valorizada na região”, avalia o morador.

Essa obra é apenas uma do robusto cardápio de obras públicas anunciado pela Prefeitura de Cascavel, que, ao todo, somam mais de R$ 80 milhões de investimentos em prol da melhoria da infraestrutura do Município e consequentemente em mais qualidade de vida e acessibilidade para os cascavelenses.