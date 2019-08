O que você precisa saber antes de viajar para Cancún

Um dos destinos mais procurados e desejados do mundo, Cancún é o sonho de 9 em cada 10 viajantes. As praias maravilhosas, o mergulho com os golfinhos, os shows folclóricos, os passeios para conhecer a cultura Maia….são tantas opções que muitas vezes alguns detalhes são esquecidos – e que fazem toda a diferença.

A cidade não possui uma grande rede de táxis, e, para quem não sabe, os roteiros turísticos ficam longe da região hoteleira. Por isso, é importante sair do Brasil com um pacote de aluguel de carros em Cancún, que vai oferecer todo a assistência e conforto para rodar com tranquilidade e conhecer todos os locais, com segurança e rapidez, além de usufruir da exclusividade de estar em um veículo próprio e não em uma van.

Cancún é uma cidade onde há muitas opções de lazer e diversão, para todos os gostos. Passeios, badalação, compras e gastronomia, abaixo listamos alguns locais conhecidos e que valem a pena fazer uma visita quando estiver em Cancún.

Águas cristalinas – após alugar um carro, você deve se hospedar e aproveitar o Mar do Caribe, com águas que variam entre os tons de azul e verde.

Isla Mujeres – Durante o dia também tem os passeios culturais. Você pode se aventurar pela Isla Mujeres, localizada a cerca de 10 quilômetros de Cancún. O local é bastante usado para praticar mergulho de cilindro e interagir com golfinhos. Há ainda uma vila com lojinhas e restaurantes, um lugar perfeito para passar um dia.

Cozumel – É famosa por seus incríveis corais e conhecida como um dos melhores lugares do mundo para mergulhar. Para chegar até lá, você tem que ir primeiro até Playa Del Carmen, e de lá pegar um ferry para Cozumel. É a maior ilha do México, onde a prática do mergulho é sua principal atração. Também há hotéis, lojinhas e restaurantes, mas com menos badalação que Cancún.

Playa Del Carmen – É uma praia vizinha de Cancún e pode ser conhecida em um dia. A Quinta Avenida é a principal rua, repleta de lojinhas, bares e restaurantes. O local possui um clima calmo e é cheio de turistas europeus.

Chichen Itzá – Visitar o sítio arqueológico é um passeio para conhecer mais sobre a cultura do local e civilizações antigas. Chichen Itzá é considerada uma das novas maravilhas do mundo lá está a pirâmide de Kukulcán. O sítio arqueológico fica a aproximados 200 quilômetros de Cancun.

Tulum – Sítio arqueológico a 120 quilômetros de Cancún e de frente para o Mar do Caribe. Ao contrário de Chichen Itzá, em Tulum não há nenhuma grande construção ou pirâmide, mas as ruínas que se mantém até hoje no local conseguem impressionar devido à sua localização, rodeadas pelo azul do Mar do Caribe.

