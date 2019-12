O que você deseja para 2020?

Reportagem: Milena Lemes

A reportagem do HojeNews foi às ruas fazer essa pergunta aos cascavelenses e as respostas surpreendem, com um misto de otimismo e melhora coletiva.

A aposentada Irma Gotardo quer mais respeito: “Eu desejo que 2020 seja um ano melhor, repleto de saúde e especialmente respeito com a pessoa idosa”. Pedido parecido ao da diarista Marli Aparecida do Nascimento: “Desejo e espero que seja um ano excelente e que o governo melhore, principalmente para os professores, porque meu filho é professor”.

A gerente da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), Elizabete Nunes Hermes, dedica o pedido para a entidade: “Em 2020 o nosso objetivo é ampliar a qualidade no atendimento aos alunos, então o meu desejo é para que isso se realize”. Atualmente, 473 alunos frequentam a Apae de Cascavel.

O presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan, deseja “que em 2020 haja mais calor humano, mais saúde e que a natureza possa nos oferecer tudo o que nos ofereceu este ano, para que possamos chegar ao fim de 2020 comemorando, assim como fizemos em 2019”.

Para a professora de taekwondo Ariane Amaral, o principal pedido é a disposição: “Eu desejo saúde, um pouco de sorte e principalmente disposição… o resto se conquista”.

E a presidente do Rotary Club Inspiração, Ederlize dos Reis, deseja que a essência do clube chegue até a comunidade: “Meu maior desejo é que nosso Rotary Club de Cascavel Inspiração possa levar à comunidade a essência do Rotary, que é o dar de si antes de pensar em si, fazendo a diferença sendo diferente, auxiliando o ano todo o máximo de pessoas possível, colaborando e acompanhando o crescimento de cada entidade atendida, com muita dedicação, amor, compaixão, empatia e alegria”.