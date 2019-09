O que não pode faltar na sua necessaire?

Na organização de uma necessaire para uma bolsa do dia a dia, você pode fazer a seleção dos itens de acordo com sua rotina. Foto:Divulgação

Na organização de uma necessaire para uma bolsa do dia a dia, você pode fazer a seleção dos itens de acordo com sua rotina. Foto:Divulgação

De maquiagem a remédios, essa bolsinha carrega itens que podem ajudar, e muito, na correria do dia a dia

Verdade seja dita, bolsa de mulher realmente tem de tudo. Caneta, bloquinho de anotações, comprimidos para dor, batom, álcool em gel… Para lidar com a rotina corrida, ter tudo isso à mão é uma verdadeira mão na roda. E para organizar todos esses itens nada como uma necessaire.

A bolsinha para cuidados básicos deve levar os itens mais necessários no cotidiano, o que pode variar de acordo com a rotina de cada mulher. Essa seleção do que é mais importante evita que sua necessaire fique lotada e facilita a sua organização.

Outro cuidado que não pode ser deixado de lado é a higiene com os produtos armazenados. Por isso mesmo, organização é a palavra de ordem.

Como organizar a minha necessaire?

Antes de mais nada, é preciso saber para quê a necessaire vai ser usada. Isso porque, por exemplo, no dia a dia você pode precisar de alguns itens que podem ser dispensados quando você for viajar, e vice versa.

Na organização de uma necessaire para uma bolsa do dia a dia, você pode fazer a seleção dos itens de acordo com sua rotina. Para facilitar, separamos duas formas de deixar sua necessaire organizada: por ordem de importância e por finalidade.

Por ordem de importância

A partir dessa classificação, você vai separar os itens de acordo com sua ordem de importância (objetos fundamentais, importantes e dispensáveis).

Objetos Fundamentais

São aqueles itens indispensáveis, como escova e pasta de dente, fio dental, filtro solar, absorvente. A maioria deles é usada todos os dias e, por isso mesmo, não podem faltar na sua necessaire.

Objetos importantes

Estes já não são imprescindíveis, mas ainda assim podem ter importância na sua rotina, como maquiagem, creme hidratante, escova ou pente, curativo adesivo.

Objetos dispensáveis

São aqueles que não tem tanta importância na sua rotina, e, por isso mesmo, podem ser retirados de tempos em tempos da sua necessaire, como tesoura, esmalte e sabonete líquido. Podem ainda ser itens que você guardou na bolsa por acaso, como um brinco, colar ou anel.

Por finalidade

Essa forma de organização considera a finalidade de cada item, como higiene e arrumação da maquiagem e dos cabelos.

Produtos de Higiene

Protetor Solar

Creme, escova e fio dental

Absorvente e protetor diário

Lenços umedecidos

Lixa de unha

Hidratante de mãos

Álcool em gel

Cabelos

Grampos, presilhas e prendedores

Pente ou escova

Shampoo a seco

Maquiagem

Batom e hidratante labial

Base ou pó compacto

Lenços demaquilantes

Espelho

Opte pelas versões dos cosméticos em miniatura

Uma ótima dica para quem precisa levar na necessaire desodorante, cremes, pasta de dente e até perfume, é optar pelas versões desses produtos em miniatura. Assim, você vai ter mais espaço livre.

Kits com embalagens reduzidas são outra opção

Se você precisa levar vários itens de higiene pessoal, como shampoo, condicionador, sabonete, creme para cabelo e corporal, uma saída é colocar seus produtos em embalagens menores. Geralmente, você encontra kits com embalagens reduzidas em farmácias e lojas de cosméticos.

Essa é uma das opções para quem precisa tomar um banho após a academia e seguir para o trabalho, por exemplo.

Tenha sempre a mão itens emergenciais

Para sua necessaire estar completa, não abra mão de ter sempre um kit de produtos emergenciais. São aqueles itens que te ajudam quando aparece aquele machucado no calcanhar ou bate aquela cólica inesperada.

Curativo adesivo, remédio para dor de cabeça e cólica e absorvente são alguns desses itens que você pode precisar de uma hora pra outra; Por isso mesmo, melhor se precaver e mantê-los em sua necessaire.

Confira a validade dos produtos

Para não correr risco de estar usando um produto vencido, seja ele um cosmético ou mesmo um remédio, de tempos em tempos, confira a validade de todos os itens que você deixa na sua necessaire.

Faça uma “faxina” de tempos em tempos

Além de manter os produtos no prazo de validade, é preciso também reparar se há embalagens vazias que podem ser descartadas e se a sua necessaire está limpa. Aproveite um tempo que você estiver tranquila para limpar seu interior, e se necessário, lave-a.

Lembre-se de manter sua escova de dentes separada dos demais itens, já que ela pode acumular um pouco de água. Vale a pena deixar separado um compartimento para os itens de higiene, assim como os produtos de maquiagem, garantindo uma melhor organização dos itens.

Informe publicitário