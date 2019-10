O que é Ho’oponopono e como praticá-lo?

Saber lidar com nossos problemas e amarras do dia a dia requer muito autoconhecimento e autocontrole. Para isso, existe uma técnica que nos ajuda a trabalhar com o perdão e as aflições internas, chamada Ho’oponopono. Esta palavra havaiana pode ser dividida em duas partes: “Ho” que significa causa e “oponopono”, perfeição. Ou seja, a expressão quer dizer reparar um problema e deixar tudo em ordem.

O Ho’oponopono é uma técnica criada pelos havaianos e usada para resolver problemas sociais. Por meio dela, desenvolve-se o perdão e a cura. É considerada um mantra que tem como objetivo a mostrar às pessoas que, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, não tem relação com lugares, situações ou com o outro, mas sim com nós mesmos. Por isso, cabe a si próprio decidir o que e como mudar esses problemas internos.

Além disso, este mantra nos ajuda a ter uma capacidade maior de se libertar de lembranças ruins que insistem em permanecer dentro da gente.

A ideia é atribuir a responsabilidade pra si mesmo diante das situações de conflitos. Este mantra está diretamente relacionado a valores como compaixão, humildade, amor e gratidão. Para isso, é importante repetir as frases: “Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato”, sem ser necessariamente nessa ordem. Basta acreditar naquilo no que você está mentalizando e dizê-las quantas vezes achar necessário. Esta técnica pode funcionar tanto em voz alta, como mentalmente.

A técnica parte do pressuposto de que tudo o que conhecemos como “realidade” é experimentado de forma individual pela nossa mente. Aquilo que você sente, ouve, vê e até as coisas ou pessoas que conhece sofrem influências do seu “eu” interior.

Sendo assim, tudo o que acontece a sua volta envolve a sua participação, já que você é responsável pelo que pensa e sente. Já reparou que, muitas vezes, nós mesmos podemos ser nossos piores inimigos? Isso acontece porque cada pensamento pode ativar um mecanismo que recria um mundo (ainda que ilusório) de problemas.

O principal objetivo do ho’oponopono é buscar a cura desses problemas por meio do perdão. Não necessariamente o perdão dos outros, mas, principalmente, o de si mesmo.

Isso é feito com a compreensão de que o que acontece com você não importa, mas o que você fará com aquilo que aconteceu é o que realmente interessa. Se a sua mente e seus pensamentos te causaram problemas, eles também são capazes de resolvê-los.