O que é a calça jogging e como usá-la

Se você gosta de seguir tendências, já deve ter percebido que o estilo esportivo fashion está com tudo no universo da moda. Blogueiras e famosas se renderam a peças como a calça jogging, as queridinhas do momento!

A pegada esportiva dessa peça não atrapalha em nada sua versatilidade. Ou seja, você pode elaborar inúmeros looks para as mais diversas ocasiões do seu dia-a-dia.

Está cansada de montar looks comuns e repetitivos com calça jeans? Então, vale a pena conhecer melhor a calça jogging e se render a esse estilo fashion e maravilhoso.

O que é a calça jogging e onde ela surgiu?

A calça jogging, também conhecida como jogger, tem como característica a presença do punho em suas pernas. Ou seja, sua modelagem acaba afunilando e valorizando o quadril, ficando presa nas canelas.

O elástico no final da barra ajuda a compor looks incríveis, chamando a atenção para os sapatos. Além disso, para looks de inverno, ela é uma alternativa perfeita para evitar a entrada de ar nas pernas.

Essa característica também ajuda a inovar no estilo. Afinal, você tem a liberdade de regular a altura da barra, podendo deixá-la mais curta e fofinha nas pernas.

As canelas de fora podem ajudar a dar um efeito visual mais equilibrado à silhueta. Além, é claro, de deixar o seu visual mais moderno e tendência.

Apesar de estar em alta, a calça jogging já fez muito sucesso no passado, na década de 80. No entanto, as versões simples de moletom do passado ganharam uma pegada mais atual e fashion em vários tipos de tecidos.

Dessa forma, independentemente do seu estilo, você sempre poderá escolher a melhor opção para o seu gosto e enriquecer o seu guarda-roupas!

Como usar a calça jogging no dia-a-dia

Confira a seguir como usar e arrasar com a calça jogging em seus looks para o dia-a-dia!

1. Look casual

Apesar da pegada esportiva, a calça jogging pode ser muito bem utilizada em looks mais casuais e sérios. Dependendo do seu ambiente de trabalho, por exemplo, você poderá usá-la para compor seus visuais.

Para dar uma cara mais sofisticada e formal, escolha tecidos mais nobres e cores mais neutras. Texturas como viscose, linho, crepe e seda são alternativas maravilhosas.

Para potencializar ainda mais esse efeito arrumadinho, combine com sapatos como scarpins, saltos ou sapatilhas. As jaquetas e blazers estruturados também darão um toque muito especial e lindo ao seu look!

2. Look esportivo

Para um visual esportivo fashion, a calça jogging é uma peça perfeita e super prática. Ao escolher tecidos mais leves e maleáveis, como o moletom, você tem todo o conforto que precisa para se movimentar.

Para complementar, nada melhor do que escolher tênis lindos e que também estão em alta no mundo da moda. Casacos estilo corta vento combinam muito com essa calça em épocas mais frias!

3. Look outono/inverno

Como citamos acima, o detalhe preso nas canelas da calça jogging é perfeito para proteger e deixar seu look mais quentinho nas épocas de frio. Por isso, essa peça pode ser sua melhor amiga nas produções de outono e inverno.

Para os pés, as botas de cano curto ou os coturnos darão um toque super moderno e fashion em seu visual. As alternativas em tecidos mais grossos também são uma boa pedida.

Além disso, outra opção que virou tendência entre as blogueiras e fashionistas são os conjuntos de blusa e calça jogging. Em geral, as peças são em moletom e possuem as mesmas cores e detalhes, fazendo uma composição linda e ideal para quem gosta de combinações estilosas!

4. Look primavera/verão

Até mesmo nas estações mais quentes do ano, é possível aproveitar a versatilidade da calça jogging! Para isso, basta escolher tecidos mais finos e leves, com cores e estampas mais alegres.

Para a parte de cima, as blusinhas de alça ou até mesmo os croppeds são combinações incríveis. Nos pés, as rasteirinhas e sandálias abertas são super bem-vindas!

Seguindo nossas dicas e se jogando na criatividade, vale muito a pena investir na calça jogging para transformar seus looks e inovar no visual. Esperamos que você aproveite muito esse item esportivo fashion tão versátil e útil para se ter no guarda-roupas!