O pé de valsa

Natural de Nova Bassano (RS), Sérgio Dileto Ampese viveu na cidade gaúcha até 1973, quando se mudou para Medianeira, no oeste do Paraná, acompanhado da família para trabalhar no ramo de carnes. Mas logo a cidade paranaense ficou pequena para Sérgio, que queria um local de desenvolvimento promissor, e, por isso, veio morar em Cascavel.

Aqui, Gaúcho – apelido lhe dado pelos amigos – trabalhava como churrasqueiro em uma panificadora. Mesmo local onde conheceu Joneide Peletti, com quem se casou pouco tempo depois. “Ele adorava dançar, então me convidou para sair e nós fomos… mas eu não sabia dançar e ele me ensinou”, conta Joneide. Em 2012, os dois oficializaram a união.

A paixão pela dança passou também para Joneide, que fez um curso para “fazer bonito” do lado do marido. “Nós frequentávamos muito o CTG [Centro de Tradições Gaúchas] porque ele gostava de manter suas origens”.

Churrasco

Reunir a família e fazer churrasco eram grandes paixões de Sérgio Ampese, que, além dos três filhos que tinha do primeiro casamento, tinha grande carinho pelos filhos de Joneide Peletti, seus enteados. “Ele fazia questão de reunir a família toda aos domingos, assar carne e conversar”, conta a esposa, Joneide.

A despedida

Há dois meses, Sérgio Ampese descobriu um câncer maligno no cérebro. No dia 17 de novembro ele foi internado após sentir um mal-estar. A esposa, Joneide Piletti, conta que ele precisou ficar sedado pois sentia muitas dores. Uma semana depois Sérgio teve falência múltipla de órgãos. Ele deixa os filhos Maisa, Marisséia e Douglas Ampese, os enteados Jhonatam, Jennifer e Jherianne Piletti e a esposa, Joneide.

Fotos: Arquivo família