O papel do agronegócio diante da crise é tema de palestra para o curso de Agronomia

O agronegócio movimenta a economia do Brasil, produzindo o alimento e gerando empregos, e o Paraná é destaque no País no que se refere à produção, tanto de carne, quanto no plantio de grãos. Segundo os cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, o PIB do agronegócio brasileiro registrou alta de 1,2% em fevereiro, com isso, a elevação no acumulado do ano é de 2,42%, resultado favorável ao País.

Durante e após a pandemia, o agronegócio tem tipo papel fundamental para a recuperação econômica do Brasil. Para falar sobre esse tema, o diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, realizou uma palestra aos acadêmicos do primeiro semestre de Agronomia. A palestra aconteceu na disciplina de Agronegócios, ministrada pela coordenadora de Agronomia, Vanessa Taques Batista Josefi.

Na oportunidade, o diretor que está à frente de uma das maiores cooperativas do setor mostrou aos acadêmicos os resultados da agricultura, com o aumento da safra e das exportações de aves e suínos, considerando esta uma tendência para o País.

Outro tema abordado foi a geração do emprego no agronegócio, nas cooperativas e nos frigoríficos da região, que proporciona desenvolvimento e crescimento da economia regional. “Com o crescimento da safra brasileira, vai ter aumento das exportações, então a tendência é de um percentual positivo da balança comercial do agronegócio. Por mais que tenhamos um recuo da economia, o PIB do agronegócio vai ficar no saldo positivo e colaborar com a retomada da economia brasileira”, explica Vanessa.