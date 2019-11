“O circo na sua época de ouro” marca abertura da XIII Mostra e VI Festival de Circo

Com casa cheia, nesta segunda-feira (25), o espetáculo “O circo na sua época de ouro”, marcou a abertura da XIII Mostra de Circo Social e VII Festival Nacional de Circo. Com direção de Paula Bombonatto e tendo no elenco artistas do Circo da Alegria e do Circo Ático, o espetáculo fez um resgate de números antigos, hoje esquecidos por boa parte dos grupos circenses que passam pela região. O show valorizou acrobacias aéreas e personagens tradicionais do circo, como o homem forte e o atirador de facas, entre outros números que divertiu a plateia.

A abertura do evento foi prestigiada pelo prefeito de Toledo, Lucio de Marchi, pela presidente da Associação de Circo e fundadora do projeto Circo da Alegria, Tânia Piazetta, artistas como Alexandre Machado, entre outros, diretor e professores da Escola Municipal Anita Garibaldi, onde o Circo da Alegria funciona, as secretárias de Assistência Social, Marisa Cardoso, e de Educação, Edna Schaeffer, a vereadora Marli Gonçalves Costa, o coordenador do Circo da Alegria e do evento, Dado Guerra, entre outros. Dado agradeceu o empenho de todos, que permitiu a realização do evento, o engajamento dos professores e diretores de escolas, que consideram a arte como um instrumento de aprendizagem, contribuindo na formação dos estudantes. Ele desejou aos participantes que se divirtam durante a semana, com as brincadeiras circenses, mas que também busquem o aprendizado, através da troca de experiências com outros grupos sociais e artistas de renome convidados.

Emocionada, Tania Piazetta lembrou rapidamente do trabalho realizado no projeto e reconhecimentos, como o de sua filha, Paula Bombonatto, como uma das melhores instrutoras de circo. Segundo ela, o projeto Circo da Alegria, com 27 anos de atuação em Toledo, que atende 160 crianças em contraturno escolar, a partir dos 4 anos de idade, contribui para a mudança na vida de muita gente e isso é extremamente gratificante, compensando todo o esforço despendido.

A secretária de Educação, Edna Schaeffer, reconheceu a importância do projeto na formação das crianças, graças ao trabalho de pessoas engajadas e comprometidas. Hoje o município, com projetos funcionando em duas escolas municipais, é referência para outros municípios, dentro e fora do país. O prefeito Lúcio de Marchi também elogiou o trabalho realizado através do projeto na formação e educação de crianças e adolescentes no município.

Ao término do espetáculo, que encantou a todos, a diretora da peça, Paula Bombonatto, afirmou que estava muito feliz com o desempenho do elenco. Ela agradeceu a todos, incluindo os artistas, os pais, funcionários, entre outros colaboradores que tem um carinho especial pela Mostra e todos os anos colaboram para que ela seja um sucesso. “A arte sem amor não tem sentido”, enfatizou ela, agradecendo o empenho e a participação de todos.

A XIII Mostra de Circo Social e VI Festival Nacional de Circo de Toledo é uma realização da prefeitura de Toledo, Secretaria de Educação, Escola Municipal Anita Garibaldi/Circo da Alegria e Circo Ático e conta com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social, Cultura, Esporte, Comunicação, Administração e outros parceiros.