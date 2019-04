O Cascavel vence o Atlântico de Erechim pela LNF

Em jogo emocinate, o Cascavel Futsal bateu o Atlântico de Erechim e conquistou seus primeiros pontos na Liga Nacional.

O JOGO

A Serpente respondeu muito a pressão inicial da equipe da casa e conseguiu um bom começo de jogo.

Com a partida de igual pra igual, o Atlântico abriu o placar depois de uma jogada ensaiada de lateral. Gregory bateu cruzado fazendo 1 a 0 Galo Erechim.

O Cascavel Futsal respondeu a altura. Pedala mandando um chutaço do meio da rua, deu números finais à primeira etapa.

Segundo tempo de jogo, o Pentacampeão Paranaense voltou ainda melhor e conseguiu a virada com o gol de Jorginho depois de uma grande jogada do fixo Carlão.

Não deu tempo nem de comemorar. Alan roubou a bola e bateu na saída do goleiro Alê Falcone e conseguindo empatar o jogo.

Quando o time da casa ensaiou uma eventual virada, veio uma banho de água fria. A Serpente em jogada ensaiada de escanteio marcou o terceiro gol com Carlão.

Restando 4 minutos para o fim do jogo, o Galo não teve outra alternativa a não ser trabalhar com o goleiro linha. O Cascavel com uma defesa sólida se fechou e em um contra- ataque matou o jogo com o ala Edimar.

Final em Erechim – RS, o Cascavel vence o Atlântico por 4 a 2 e já volta as atenções em manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense. Terça-feira, jogando no Ginásio da Neva, a Serpente recebe o Paranavaí.