O ano será de muito trabalho e novos desafios, diz Pacheco

A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) iniciou os trabalhos nesta semana da 19ª Legislatura. Para o deputado Marcio Pacheco (PDT), o ano será de muito trabalho e novos desafios. “Inicio o novo período legislativo renovado e com muita vontade de trabalhar pelo nosso Paraná, em especial para Cascavel e região. Vamos continuar com os debates transparentes sobre os assuntos importantes que atendam aos interesses de todos os paranaenses”, afirma Pacheco.

No ano passado, o deputado bateu o recorde de leis de sua autoria aprovadas em Plenário. Foram 12. Dentre elas, a Lei 19.965/2019, que garante a isenção do pagamento de pedágio para autistas, pessoas com down e outras deficiências em deslocamento para tratamento de saúde fora de seu município, e a Lei 19.973/2019, que concede o título de Cidadão Honorário do Paraná para o jornalista J.J. Duran.

Como vice-presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que é considerada a mais importante da Alep, Pacheco relatou mais de 120 projetos de lei. “No ano passado, a CCJ bateu recorde de reuniões e projetos analisados e estamos animados em manter esse ritmo de trabalho e dar celeridade nas pautas que promovam o crescimento e o desenvolvimento do Paraná”, frisa.

Sobre as proximidades das eleições municipais de 2020, Pacheco, que é pré-candidato a prefeito de Cascavel, ressalta que o foco agora é o trabalho legislativo: “Já não é novidade a minha pré-candidatura a prefeito, que é um apelo natural de lideranças da cidade”, disse o parlamentar.

A sessão ordinária de abertura da 19ª Legislatura foi realizada na última segunda-feira (3) sob a presidência do deputado Ademar Traiano (PSDB) e com a presença do governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior.

Durante a solenidade, o governador entregou nas mãos do presidente do Legislativo Estadual a mensagem e o plano de governo do Poder Executivo para este ano. No documento, o governo expõe a situação econômica e financeira do Paraná e as ações a serem desenvolvidas ao longo do período, em cumprimento ao disposto no artigo 87, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná.