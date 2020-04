Número de infectados pelo coronavírus chega a 68 em Cascavel

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou na tarde desta quarta-feira (22) o boletim atualizado com os casos de coronavírus no município. Já são 68 pacientes com diagnóstico positivo para a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Outros 21 pacientes com suspeita da doença aguardam o resultado do exame. Estão em monitoramento e isolamento domiciliar 413 pacientes. 248 casos foram descartados e 3.223 pessoas já foram liberadas do isolamento domiciliar.

Dos casos positivos, 58 pessoas já cumpriram o período de isolamento domiciliar, dois pacientes estão internados em UTI ( Unidade de Terapia intensiva), cinco estão em isolamento domiciliar e três óbitos foram constatados.

Clique aqui e confira o boletim completo.