Número de infectados pela covid-19 em Cascavel sobe para 42

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Cascavel subiu ainda mais. Nesta terça-feira (7), a Secretaria de Saúde do município divulgou um novo boletim com 42 casos confirmados da doença na cidade. Na segunda-feira eram 35.

Os casos suspeitos que aguardam o resultado dos exames já são 18 e 576 pacientes estão com sintomas em monitoramento. Foram descartados 145 casos (com exame) e já tiveram alta do isolamento 1.351 pessoas.

Dos casos positivos, 17 já tiveram alta do isolamento domiciliar, três estão em internamento médico, dois pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 19 estão em isolamento domiciliar. A cidade registra um óbito pela doença.