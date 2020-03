Em apenas um dia, Cascavel registrou mais 10 casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19). Conforme o boletim divulgado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria de Saúde do município, já são 53 casos suspeitos da doença no município.

Nenhum caso foi confirmado e todos os pacientes estão em isolamento domiciliar. Quatro casos já foram descartados. Os resultados dos exames dependem do Lacen (Laboratório Central) do Paraná.