Num único dia, Saúde de Umuarama registra 10 novos casos de coronavírus

A secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, atualizou em uma transmissão ao vivo pela fanpage da prefeitura no Facebook, a situação da Covid-19 em Umuarama. Num só dia foram confirmados 10 novos casos na cidade. As 10 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus tratam-se de duas mulheres de 28 e 49 anos e oito homens, com idades de 35, 37, 38, 48, 49, 52, 55 e 56 anos – a maior confirmação de casos num único dia, desde o início da pandemia na cidade. Com isso, aumentou para 68 o total de casos positivos no município, com dois óbitos e 40 pessoas já recuperadas.

O boletim oficial será divulgado na tarde deste sábado (20).