Novos investimentos beneficiam e fortalecem o interior de Cascavel

Cascavel – O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, cumpriu agenda na tarde de sexta-feira no Distrito de Sede Alvorada, onde lançou uma série de obras e anunciou investimentos que visam beneficiar e fortalecer o homem do campo.

“Nós estamos cumprindo uma agenda, um cronograma que nós fizemos desde 2017, tratando o interior com todo respeito e dignidade. Estamos trabalhando para dar ao homem o campo o benefício que ele precisa nas áreas da educação, trânsito, saúde e segurança com a implantação da Força Rural, estradas, escolas e unidades de saúde. Tratando o interior do Município como realmente precisa ser tratado”, disse o prefeito.

Com o secretário de Agricultura, Ney Haveroth, o superintendente da Acesc, Beto Guilherme, o secretário de Meio Ambiente, Wagner Seiti Yonegura, o prefeito Paranhos assinou a autorização para a construção da Capela Mortuária Aloisio Hermes, uma reivindicação antiga dos moradores. Serão investidos nessa obra cerca de R$ 450 mil. “Agora abriremos a licitação e, após os trâmites legais, acreditamos que em no máximo 45 dias essa obra será iniciada. A empresa vencedora terá 120 dias para a construção e a entrega”, explicou o superintendente da Acesc.

Larvicida biológico

Também foi autorizada a compra de 2 mil litros de BTI, larvicida biológico usado para o combate ao mosquito borrachudo. Em novembro do ano passado, agricultores do Distrito de Sede Alvorada iniciaram um projeto-piloto com o uso desse larvicida ao longo dos Rios São Francisco e Cara e seus afluentes. Os primeiros resultados foram animadores, visto que há relatos de produtores rurais que obtiveram redução de até 80% dos mosquitos nas propriedades.

A próxima fase do projeto contará com a aplicação em 350 pontos, incluindo os afluentes do Rio Lopei e a continuidade do Rio São Francisco. A conclusão dessa etapa está prevista para maio de 2021.

Pavimentação

O momento mais aguardado, no entanto, foi o anúncio de investimentos em estradas rurais. “Nós já temos concluído mais de cinco quilômetros de pedra irregular [calçamento], onde investimos em torno de R$ 1,2 milhão nas Linhas Ipiranga, Mauacá e Schalemberg. Agora faremos asfalto em mais 3,7 quilômetros, investimento de R$ 1,44 milhão. No total, estaremos investindo R$ 2,6 milhões em estradas pavimentadas no Distrito de Sede Alvorada. É o começo de obras em muitas outras estradas que precisamos investir e dar melhor condições e pavimentação nas estradas para garantir o escoamento da safra e produção no Município”, destacou o prefeito.

Roque Garlet, agricultor e morador de Sede Alvorada, mostrou-se satisfeito com os investimentos feitos pela administração na zona rural: “Isso representa um sinal de gratidão e reconhecimento pelo esforço e pela produção que temos. Nós sempre enfrentamos grandes transtornos ao longo de 25 anos na hora de escoarmos nossa produção devido às condições das estradas. Hoje temos um calçamento que nos permite a qualquer dia e horário recebermos as matérias-primas necessárias para alavancar nossa produção”.

O presidente do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural), Paulo Valini, lembrou que os investimentos no campo diminuem o êxodo rural, principalmente entre os jovens. “Isso nos dá tranquilidade para as famílias que terão seus filhos ali, juntos, trabalhando na propriedade. Os investimentos também oferecem mais segurança no ir e vir. O prefeito Paranhos foi muito cobrado no início porque essa era uma grande ambição da população rural. Nós estávamos abandonados durante muitos anos e agora esses investimentos estão se concretizando”.

INVESTIMENTOS

Estrada Linha Mauacá – obra de calçamento poliédrico, em um trecho de 3,363 metros

Valor investido: R$ 679.998,00, sendo R$ 339.999,30 de Itaipu e a contrapartida de R$ 339.999,30 do Município

Estrada Schalemberg. Obra de calçamento poliédrico – trecho de 1.401 metros.

Valor investido: R$ 283.282,20, sendo R$ 141.641,10 com contrapartida do Município de R$ 141.641,10

Convênio Seab (Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento do Paraná) na Estrada Linha Ipiranga/Chaparral – obra de calçamento poliédrico, trecho de 610 metros

Valor investido de R$ 120.853,20, sendo R$ 100.000,00 de repasse da Seab e R$ 20.853,20 de contrapartida do Município