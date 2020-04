Novo decreto covid-19: Máscara é obrigatória a todos e parte do comércio é liberada

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Um novo decreto baixado ontem (3) e publicado hoje em Dário Oficial do Município (no caderno de editais desta edição) flexibiliza medidas de restrição a estabelecimentos comerciais. As novas regras foram divulgadas pela prefeitura em coletiva nessa sexta-feira (3). As principais novidades são a abertura de empresas com até nove funcionários registrados e o uso obrigatório de máscara artesanal a todas as pessoas que saírem de casa.

A abertura das empresas autorizadas ocorrerá a partir da próxima terça-feira (7), pois a segunda-feira (6) deve ser destinada à higienização. No comércio, estão autorizadas a abrir apenas lojas com até nove funcionários registrados e precisam respeitar todas as regras impostas pela vigilância epidemiológica para proteção de funcionários e clientes.

Salões de beleza estão autorizados a fazer atendimento com hora marcada, assim como consultórios médicos, psicológicos, psiquiátricos, odontológicos e estúdios de pilates e fisioterapia.

Lojas de peças e implementos, oficinas mecânicas, lojas de insumos e produtos veterinários, assim como cartórios e tabelionatos, estão autorizados a funcionar. Restaurantes também podem retonar com as atividades restringido a ocupação a 50% da capacidade.

As agências bancárias têm autorização de funcionamento seguindo as determinações e disponibilizando álcool gel em todos os terminais.

Todos esses estabelecimentos devem cumprir rigorosamente as medidas de higiene e segurança estipuladas pelas autoridades sanitárias, sob o risco de serem multadas e fechadas.

Continuam fechados

Não estão autorizados comércios com mais de nove funcionários, incluindo lojas de departamento. Academias, bares, clubes e casas noturnas também ficam fechados, assim como cinema e teatro. Feiras estão suspensas, apenas permitidas no sistema drive-tru. Pet shops e estabelecimentos de banho e tosa continuam com fechados. Aulas continuam suspensas em todas as instituições, assim como eventos de qualquer natureza e celebrações religiosas, inclusive missas e cultos. Na segunda-feira, o prefeito Leonaldo Paranhos terá uma reunião com líderes religiosos para discutirem como serão feitas as celebrações de Páscoa.

Transporte público

A rodoviária da cidade continua fechada. Já o transporte público segue restrito aos funcionários dos setores essenciais. A entrada de trabalhadores de outros segmentos não será permitida. A recomendação é que utilizem aplicativos de carona ou mesmo táxis. A fiscalização será feita nos terminais, assim como a restrição por meio de canaletas que moldarão filas para espera dos coletivos, evitando aglomerações.

Máscaras obrigatórias

O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, orientou que todas as pessoas, independente de grupos de risco ou apresentação de sintomas, façam uso de máscaras ao saírem de casa. Essa medida passa a vigorar a partir deste sábado (4). Vale ressaltar que é recomendado o uso das máscaras artesanais, uma vez que máscaras cirúrgicas e descartáveis precisam ser deixadas para uso exclusivo para profissionais da saúde.

Testes rápidos

A chegada dos 3 mil testes rápidos adquiridos pela prefeitura, que deveriam ter sido entregues nessa sexta-feira (3), deve acontecer somente no início da semana, isso devido a um atraso na logística de transporte por parte da empresa. A prioridade para a realização dos testes será de funcionários da saúde e da segurança, cerca de 200, que estão afastados de suas funções por conta da suspeita da doença. Os demais serão definidos por meio de fluxo, que está sendo elaborado pela Secretaria de Saúde.

Mercados e toque de recolher

O toque de recolher está mantido, porém começa a vigorar uma hora mais tarde, agora das 21h às 6h. A mudança se dá pela ampliação do funcionamento dos supermercados até as 20h para possibilitar que a população que continua trabalhando nesse período tenha acesso aos estabelecimentos. No domingo, nenhum mercado ou estabelecimento comercial tem autorização para funcionar.

Leitos na região

O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, lembrou que Cascavel se antecipou ao problema ao criar o COE (Centro de Operações Emergenciais) ainda em fevereiro e uma série de ações posteriormente para enfrentar a pandemia. Entre essas ações estão o Hospital de Campanha, com 59 leitos, e dez leitos de UTI no Hospital de Retaguarda, além das parcerias com o Estado que resultou em dez leitos de UTI no Hospital Universitário de Cascavel. “Isso tudo nos traz um pouco mais de segurança, mas não podemos relaxar, não podemos em nenhum momento abrir de forma deliberada as ações, já que os casos continuam a crescer”, argumetna Stefanello.

Quarentena está mantida

O prefeito Leonaldo Paranhos afirmou que as medidas de isolamento social evitaram que cerca de 260 mil pessoas circulassem diariamente em Cascavel, o que contribuiu para evitar a disseminação do coronavírus.

Ele lembrou que as medidas não significam o fim do isolamento social, tudo está mantido, especialmente para os grupos de risco. As medidas anunciadas nessa sexta são apenas para iniciar a retomada da economia local.

E ressaltou que na terça e na quarta-feira será observado o comportamento da população diante das medidas e, caso seja necessário, um novo decreto determinando o fechamento total pode ser publicado já na próxima semana. A fiscalização das ações será feita em parceria com o Exército.