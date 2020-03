NOVO BOLETIM: Cascavel tem 566 casos suspeitos do novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou na tarde desta sexta-feira (27), o boletim atualizado com 566 casos suspeitos do novo coronavírus no município.

Conforme a atualização, além dos casos em investigação a cidade apresenta cinco casos confirmados da covid-19. Já foram descartados 42 casos.

Dos casos suspeitos, 522 estão em isolamento domiciliar, 8 estão isolados em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e 10 em internamento hospitalar. Já tiveram alta do isolamento 73 pessoas.

Confira a tabela com todos os casos: