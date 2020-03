Nova tarifa do transporte público será de R$ 4,10 a partir do dia 20

O novo valor da tarifa do transporte público que passa a vigorar a partir da próxima sexta-feira (20), em Cascavel, será de R$ 4,10. O decreto com o novo valor foi assinado na tarde desta sexta-feira (13) pelo prefeito Leonaldo Paranhos e será publicado na edição deste sábado (14) do Diário Oficial do Município.

Após amplo estudo da planilha de custo, prefeitura e Cettrans estabeleceram o novo valor buscando trazer o menor impacto possível para o trabalhador.

O liquidante da Cettrans/Transitar, Vander Piaia, disse que as empresas apresentaram três planilhas, todas com solicitação de um valor maior, uma delas chegou a R$ 4,60. “Nós optamos pelo cálculo que fosse o mais coerente e ao mesmo tempo aquele aviltasse menos o bolso do trabalhador, do usuário do transporte público de Cascavel”, enfatizou.

GREVE

Sobre a ameaça de greve dos trabalhadores do transporte público, o prefeito Leonaldo Paranhos disse não acreditar que isso irá acontecer e pediu bom senso das empresas e dos trabalhadores. “Nós estamos numa situação de total apreensão da saúde, não é possível que teremos que administrar mais um problema. Peço coerência das empresas e dos valorosos motoristas e funcionários que fazem o transporte coletivo”, afirmou o prefeito.

O Sinttracovel (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Cascavel) informou que não houve nova tentativa de acordo e que a greve começa à 0h de segunda-feira. Será mantida a frota mínima de 30%.