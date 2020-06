Nova ferramenta do WhatsApp permite envio de dinheiro para amigos

Entra em funcionamento nesta segunda-feira (15) no Brasil, o novo de pagamentos entre amigos e empresas do WhatsApp. Agora, os usuários do aplicativo poderão fazer transferências de dinheiro entre si e pagar produtos ou serviços.

Nesta primeira fase, apenas quem tiver cartões de crédito ou débito do Nubank, do Banco do Brasil e do Sicredi poderão usar o serviço de pagamentos. A responsável pelo processamento de pagamentos será a Cielo.

Os usuários poderão transferir até R$ 1 mil por vez e receber até 20 transações por dia com um limite de R$ 5 mil por mês. O lançamento global da nova ferramenta será no Brasil e por isso só serão permitidas transações dentro do Brasil com a moeda local.

*Com informações da Revista Exame.