Nova Aurora unifica atendimentos de síndromes gripais em uma UBS

A secretaria de Saúde de Nova Aurora, através de reunião junto ao Comitê de Organizações Emergenciais – COE – decidiu que as síndromes gripais, serão atendidas apenas na UBS (Unidade Básica de Saúde) Nerci Bocalon no Jardim São Roque.

De acordo com as orientações da secretaria de Saúde, os atendimentos poderão ser realizados de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Em caso de dúvida sobre síndrome gripal, sinais, sintomas e condutas, os usuários do SUS (Sistema único de Saúde) poderão ligar nos telefones (45) 3243-2010 e / ou (45) 9 8402-6943.

Após às 17h, e aos finais de semana e feriados, as pessoas que necessitarem, de atendimentos deverão procurar o Pronto Atendimento Municipal, em anexo ao Posto Central, ou ainda ligar (45) 3243-1231.