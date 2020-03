Não passou nos programas do governo? Existem alternativas

A preparação para ingressar na faculdade e na universidade é grande e cheia de etapas e exigências. Com a maior parte dos programas nacionais oferecidos pelo governo federal, o estudante pode passar por diferentes processos, dependendo da sua escolha, como os vestibulares, o Enem, inscrições no SiSu, no ProUni e no Fies. Ainda que, com enorme esforço, o número de vagas nas modalidades é limitado e um grande número de candidatos não é aprovado, adiando – ou até cancelando – o sonho de cursar graduação por não conhecer alternativas que também podem caber no bolso.

As próprias instituições privadas de ensino, em parceria com instituições financeiras, oferecem opções muito atrativas que podem dar o auxílio financeiro necessário para a realização desse sonho. “Existem modalidades do financiamento estudantil privado sem juro para o aluno, além de Bolsas de Estudos das próprias instituições”, afirma Rafael Baddini, sócio-diretor de estratégia de negócio do Pravaler, maior fintech de soluções financeiras para educação no Brasil.

Para não adiar o sonho de se formar, veja abaixo quatro formas de entrar na faculdade ainda neste semestre:

Financiamento privado

Existem fintechs especializadas em financiamentos estudantis, que oferecem formas de pagamentos flexíveis, semelhantes ao Fies, com juros baixos ou até sem juro. O Pravaler, por exemplo, é a maior empresa do segmento, com possibilidade de financiamento de 100% da graduação para pagamento no mínimo no dobro do tempo do curso. Na maioria das vezes, o aluno paga o curso no dobro do tempo, com parcelas equivalentes à metade da mensalidade. As taxas de juros são as menores do mercado e o aluno ainda tem a possibilidade de ser aprovado na modalidade de juro zero, a depender da universidade escolhida. Não é necessário nota do Enem, mas é exigida a aprovação no vestibular da universidade escolhida para oficialização do financiamento. O aluno também pode optar por cursos presenciais ou EAD, além de pós-graduação, intercâmbio e outros.

Bolsa em universidade privada

Algumas instituições de ensino particulares oferecem o benefício da Bolsa de Estudos. O porcentual pode variar de acordo com a situação financeira do candidato e os critérios para aprovação do benefício também mudam de uma universidade para outra. Normalmente, o processo seletivo inclui avaliação socioeconômica do estudante e um bom desempenho no vestibular, por exemplo.

Os descontos podem ser parciais ou até mesmo integrais, a depender da instituição. Para os parciais, ainda pode existir a opção de financiar o restante da mensalidade por meio do financiamento estudantil privado. Algumas universidades também oferecem um semestre de Bolsa, com opção de financiamento das mensalidades dos semestres seguintes, não alterando o valor por mês para o aluno.

Convênios com empresas

O estudante que está no mercado de trabalho pode checar com sua empresa as possibilidades de realizar parcerias com universidades privadas. Algumas companhias são conveniadas a instituições de ensino e concedem bolsas com porcentagens variadas para os colaboradores. Para a empresa, é um investimento na qualificação dos funcionários.

Sobre o Pravaler

O Pravaler é a principal fintech de soluções financeiras para educação do Brasil. A companhia foi a primeira desse segmento fundada no País e está entre as mais importantes, segundo estudo publicado pela KPMG. O processo para contratação de seus serviços é zero burocrático e 100% online. A empresa atua no mercado há 18 anos e tem entre seus principais acionistas o Banco Itaú. Com faturamento de R$ 250 milhões e mais de 300 colaboradores que fazem a diferença todos os dias, o propósito do Pravaler é ampliar o acesso à educação, com a missão de beneficiar um milhão de alunos até 2025, transformando suas vidas e de suas famílias.