Na pista mais veloz do ano, Cimed Racing busca novas conquistas em Cascavel após vitória no RS

A oitava etapa da Stock Car 2019 será disputada neste final de semana em Cascavel (PR), pista onde a Cimed Racing fez a pole position em 2018 e também colocou dois pilotos no pódio no ano passado. A equipe de Petrópolis (RJ) também vem embalada pela vitória de Felipe Fraga na corrida principal do Velopark (RS) na última etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro.

“Estamos vivendo o nosso melhor momento na temporada e Cascavel é uma pista onde tivemos um dos nossos melhores desempenhos no ano passado, quando conquistei a pole, fui segundo na corrida principal e descontei 32 pontos para o líder do campeonato naquele final de semana. Nosso objetivo é parecido dessa vez, queremos encurtar a distância para o líder e seguir com chances de título no campeonato”, diz Fraga, que foi campeão em 2016 e é o sexto colocado na tabela com 187 pontos.

Vencedor em Cascavel na temporada 2016, mesmo ano em que fez a pole position no traçado, Cacá Bueno vê uma grande importância em conseguir um bom lugar no grid, já que o circuito paranaense é um dos mais rápidos da temporada e os pilotos andam no mesmo ritmo.

“A equipe tem um ajuste muito bom para a pista de Cascavel, tanto é que no ano passado nós colocamos três carros entre os cinco melhores no grid de largada. Os carros andam sempre muito próximos, então é importante conseguir um bom lugar no grid para pontuar bem nas duas provas”, diz Cacá, que é o oitavo colocado no campeonato com 150 pontos.

Para se ter uma ideia da velocidade da pista, os pilotos da Stock Car costumam percorrer o Bacião, curva mais famosa do circuito, próximo dos 200 km/h. A média horária de uma volta no traçado chega próxima dos 180 km/h, o mais rápido de toda temporada, já que Tarumã não faz mais parte do calendário em 2019.

Mais jovem piloto da história a correr na Stock Car com apenas 17 anos, Marcel Coletta fará sua estreia oficial na pista de Cascavel. “Quero aproveitar o máximo de informações possíveis que a equipe já possui da pista para que a minha adaptação ao traçado seja rápida. Estou ansioso para acelerar nessa pista, que é um dos mais desafiadoras da Stock”, diz Marcel, que ainda é o mais jovem piloto a pontuar na categoria.

Os treinos livres da Stock Car em Cascavel começam às 10h25 desta sexta-feira. O classificatório está programado para o sábado às 13h30, com transmissão ao vivo do GloboEsporte.com. A rodada dupla começa às 11h no domingo e será exibida ao vivo pelo Sportv 2.

SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO

10h25 – 10h55: Treino Livre 1, grupo 1

11h05 – 11h35: Treino Livre 1, grupo 2

13h15 – 13h45: Treino Livre 2, grupo 1

13h55 – 14h25: Treino Livre 2, grupo 2

SÁBADO, 19 DE OUTUBRO

10h05 – 10h35: Treino Livre 3, grupo 1 (ao vivo no YouTube da Stock)

10h45 – 11h15: Treino Livre 3, grupo 2 (ao vivo no YouTube da Stock)

13h30 – 14h30: Classificação (ao vivo no GloboEsporte.com)

DOMINGO, 20 DE OUTUBRO

11h00 – Largada, corrida 1 (ao vivo no Sportv 2)

12h02 – Largada, corrida 2 (ao vivo no Sportv 2)

Classificação da Stock Car após 7 etapas disputadas:

1. Ricardo Maurício, 245 pontos

2. Daniel Serra, 239

3. Thiago Camilo, 221

4. Rubens Barrichello, 206

5. Julio Campos, 198

6. Felipe Fraga, 187

7. Gabriel Casagrande, 151

8. Cacá Bueno, 150

9. Max Wilson, 133

10. Bruno Baptista, 126

11. Marcos Gomes, 114

12. Nelsinho Piquet, 111

13. Galid Osman, 97

14. Ricardo Zonta, 93

15. Diego Nunes, 85

16. Gaetano Di Mauro, 82

17. Lucas Foresti, 81

18. Allam Khodair, 75

19. Atila Abreu, 74

20. Valdeno Brito, 68

21. Denis Navarro, 67

22. Cesar Ramos, 58

23. Rafael Suzuki, 56

24. Guga Lima, 48

25. Marcel Coletta, 46

26. Bia Figueiredo, 35

27. Felipe Lapenna, 35

28. Pedro Cardoso, 34

29. Agustin Canapino, 10

30. Vitor Baptista, 7

31. Raphael Reis, 3