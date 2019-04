Mutirão encerra trabalhos na Região I

A terça-feira (23) foi de muito trabalho para as equipes do Mutirão Água Boa – Cidade Limpa, que já iniciaram as atividades na Região III pelo Bairro Pioneiros Catarinenses e Vila Dione e, somadas ao processo de finalização da Região I, foram coletados 92 cargas de resíduos e duas cargas de pneus totalizando aproximadamente 800 toneladas de lixo e entulhos e mais 350 pneus.

Dois pontos de transição, onde os entulhos eram depositados temporariamente, já foram finalizados: Rua Tito Muffato esquina com Rua Caiçaras, no Santa Cruz (fundos do CEU das Artes ao lado do Estádio Olímpico), e o ponto de transição do Alto Alegre, na Rua Cuiabá esquina com Marcelino Meneguzzi (Antigo Campo do Palmeiras). Nesses dois pontos não será mais permitida o descarte de qualquer tipo de material.

Nos territórios ainda não finalizados, os pontos de transição permanecem com autorização para receber os resíduos que devem preferencialmente ser de materiais que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito da dengue.