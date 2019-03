Mutirão de limpeza na Sanga Pyahu é a primeira ação do Núcleo ODS

Toledo – O Núcleo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Núcleo ODS Toledo) participa de sua primeira ação prática do ano. Os integrantes irão somar aos voluntários que farão o mutirão de limpeza na Sanga Pyahu na próxima sexta-feira (22). A atividade foi programada na reunião de planejamento do Núcleo realizada na última semana na Unioeste.

O grupo envolve a participação de representantes de instituições públicas, entidades do terceiro setor, associações, empresas, cooperativas e representantes da sociedade civil. Outras campanhas também serão desenvolvidas durante o ano, como o incentivo a separação de resíduos recicláveis; a diminuição do consumo de plástico com adoção de canecas nos locais de trabalho para substituir os copinhos descartáveis; e o Dia Sem Celular, com opções de lazer e fortalecimento de vínculos.

Sanga Pyahu

A atividade na sexta-feira (22) inclui uma visita à exposição itinerante dos painéis que contam a história da Sanga Pyahu e sua importância para Toledo. São banners que registram 13 anos do projeto de proteção da Sanga Cerro Corá/Pyahu. A exposição está no escritório regional da Sanepar na Rua Guanabara.

Participam da ação Sanepar, Unioeste, Conselho da Juventude, Secretarias de Cultura, Meio Ambiente e Educação.

Escola de Governo debate ODS

Cascavel – A Escola de Governo desta terça-feira (19) será comandada pela equipe do Território Cidadão, que, com a Secretaria de Planejamento e Gestão e representantes do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e da Itaipu Binacional, preparou o detalhamento dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e o Município de Cascavel.

“Todas as ações do Território levam aos ODS, desde as parcerias ao acesso à saúde; o TC, inclusive, é intimamente ligado ao ODS 11, que é a construção de cidades sustentáveis humanas e justas”, explica o gerente do Território Cidadão, Ailton Lima.

Durante o encontro serão apresentadas as ferramentas desenvolvidas pelo Projeto Oeste 2030, promovido pelo Pnud e pela Itaipu Binacional, voltadas para a gestão pública, e elaboradas a partir de uma base de dados municipais de Cascavel, com mecanismos de alinhamento, avaliação e acompanhamento associado ao conjunto de indicadores e metas dos ODSs.