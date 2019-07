Música e descontração marcam Festa Julina da Melhor Idade

Música, comidas típicas e muita diversão marcaram a Festa Julina da Melhor Idade. Promovida pela secretaria de Assistência Social, o evento envolveu os participantes em uma tarde de alegria e descontração, no CIAMI (Centro Integrado de Apoio à Melhor Idade).

Para a presidente do Grupo da Melhor Idade Amor e Carinho, Lucia Mayer, ações como essa são motivo de orgulho para todos os envolvidos. “Para nós é muito gratificante poder participar de eventos como esse, pois mostra a preocupação que a administração municipal tem para com nossos idosos. Hoje a participação do grupo é bastante ativa, o que mostra que estamos no caminho certo. Fica aqui o nosso agradecimento ao prefeito Cláudio e toda equipe”, destaca.

A vice-prefeita Neide Mariot Corrente esteve presente no evento e destacou a importância do grupo da melhor idade. “A melhor idade do nosso município merece todo carinho, pois eles deixaram seu marco e ajudaram a construir nossa cidade, sem dúvidas, eles são merecedores de todo nosso carinho e compromisso”, acrescenta.