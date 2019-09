Município passa a contar com uma nova Central de Abastecimento Farmacêutico e Insumos

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Saúde, entrega nesta quinta-feira (12), às 9h30, a nova sede da Cafi (Central de Abastecimento Farmacêutico e Insumos), que passa a funcionar em nova e moderna estrutura, localizada na Avenida Itelo Webber, no Bairro Santos Dumont, na via de acesso ao aeroporto. Com área construída de 3 mil m², o espaço locado visa proporcionar um processo logístico mais adequado, além do controle efetivo de todas as etapas da rotina de trabalho do setor.

O local anterior possuía 1 mil m² e já apresentava superlotação, com sérias dificuldades para manejo e armazenamento. O novo espaço, por sua vez, otimizará e dará maior segurança à carga e descarga de produtos, uma vez que possui plataforma já preparada para tal, além de um amplo pátio externo, nivelado, que possibilita manobra de veículos de grande porte sem qualquer dificuldade.

O local conta com sistema de câmeras de monitoramento para conferir transparência, segurança e controle das rotinas de trabalho. O local ainda está preparado com sistema de câmeras de monitoramento para conferir transparência, segurança e controle às rotinas de trabalho.

Com a mudança, realizada no fim do mês de agosto, a entrega de aproximadamente 850 pedidos mensais passou a ser totalmente reestruturada, para possibilitar a distribuição nas 89 unidades e serviços dos 27 grupos de produtos que totalizam 3.741 itens, melhorando a logística da Saúde.