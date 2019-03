Município inicia a entrega dos carnês do IPTU 2019

A prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu inicia a distribuição dos carnês do IPTU 2019. Os carnês começaram a ser entregues na sexta-feira (29). Os proprietários de imóveis não necessitarão se deslocar até a prefeitura para ter acesso aos carnês do IPTU 2019. A exemplo do ano passado, eles serão entregues na residência do contribuinte pelos Correios, (IPTU Predial).

No caso de quem possui lotes sem edificações (IPTU Territorial), o contribuinte deverá retirar o carnê na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 13h 30 às 15h30. A Prefeitura Municipal disponibiliza também a impressão do carnê do (IPTU 2019), por meio do site do Município. Para obter o documento, o contribuinte deve acessar o site da prefeitura, www.stitaipu.pr.gov.br, e clicar no banner: IPTU 2019 – imprima aqui a 2ª via do seu carnê.

O contribuinte tem a opção de pagar a vista com 5% de desconto até o dia 10 de Abril. Quem escolher parcelar poderá dividir o valor em até oito vezes. A primeira parcela também vence no dia 10 de Abril. O Departamento de Receita e Cadastro Técnico informa ainda que se o contribuinte não receber o carnê do IPTU predial em sua casa até a data do vencimento da primeira parcela, procure a prefeitura municipal. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é recolhido anualmente dos proprietários de edificações e terrenos urbanos da cidade, e é utilizado em benefício da própria comunidade, na realização de obras e serviços em educação, saúde e segurança que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população.