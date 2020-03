A Prefeitura informou por volta das 10h desta sexta-feira (20) que haverá fiscalização no comércio de Cascavel, em função do decreto Nº 15.313, que determina a suspensão das atividades ao público no comércio do Município por conta do enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Inicialmente, os fiscais farão uma abordagem de orientação, explicando a necessidade do fechamento. No entanto, se o comércio permanecer com as portas abertas, os fiscais fecharão o estabelecimento.

Confira o decreto na íntegra.