Município de Foz disponibiliza serviço de acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Cáritas Diocesana disponibilizou um novo espaço para atender pessoas em situação de rua. O local têm capacidade para 30 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, que precisam de proteção contra o novo coronavírus (COVID-19).

O serviço de acolhimento para o novo local começou ontem, dia 31. Até o momento, 13 moradores em situação de rua já foram levados para o local, anexo a uma paróquia da cidade.

Aqueles que desejam ingressar no local passam por uma triagem do serviço de abordagem social, que funciona 24 horas. Primeiro conversam com a equipe do Centro Pop e depois, ao final do dia, após receberem atendimento e orientação, decidem se querem ou não ir para o abrigo.

“As pessoas devem permanecer neste novo abrigo. Caso queiram sair, não poderão retornar por conta da pandemia do novo coronavírus, pois colocarão em risco a saúde dos outros atendidos. Em todos espaços de acolhimento da cidade estão sendo respeitados o isolamento como forma de enfrentamento a COVID-19 na cidade”, explicou o secretário de Assistência Social, Elias de Souza.

Ainda de acordo com o secretário, o abrigo emergencial manterá os mesmos serviços ofertados nos demais espaço de acolhimento aos moradores em situação de rua. “Estão mantidos a oferta de proteção, acolhida e cuidado, com atendimento psicológico e acompanhamento de assistentes sociais, para que no futuro os cidadãos tenham condições de entrar no mercado de trabalho ou recompor os vínculos familiares”, reforçou.

Atualmente, a Assistência Social mantém três abrigos, que estão com a capacidade esgotada. As estruturas abrigam 120 pessoas.