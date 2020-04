Mundo tem mais de 3 milhões de infectados

São Paulo – O número de casos confirmados da covid-19 pelo mundo ultrapassou a marca de 3 milhões nessa segunda-feira, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Mais de 207 mil pessoas morreram após contraírem o novo coronavírus, cuja letalidade chega a ser dez vezes maior do que a do H1N1, segundo informou a OMS (Organização Mundial da Saúde).

A marca de 3 milhões de diagnósticos foi batida apenas 12 dias após os casos chegarem a 2 milhões, no dia 15 de abril. O milionésimo caso foi registrado no dia 2 de abril, mais de três meses depois do registro dos primeiros casos, na cidade de Wuhan, na China, no último dia de 2019.

Os Estados Unidos têm um terço dos contaminados, e pouco menos de um quarto das mortes do mundo. A maior parte dos casos se concentra no estado de Nova York, onde mais de 282 mil pessoas foram infectadas e quase 20 mil morreram. De acordo com a Johns Hopkins, há 126.686 pessoas hospitalizadas no território americano por causa do novo coronavírus; ao menos, 5,4 milhões de testes foram feitos no país.

Brasil registra 338 mortes em 24 horas

No Brasil, o número de mortes continua a crescer. Ontem foram registrados mais 338 óbitos em 24 horas, subindo para 4.543 vítimas fatais da covid-19. O total de casos confirmados subiu de 61.888 para 66.501 em um dia. A taxa de letalidade está em 6,8%.

É importante ressaltar ainda que esses números não incluem as subnotificações, ou seja, pessoas que morreram nos últimos dias com os mesmos sintomas causados pelo novo coronavírus, mas que não tiveram a causa da morte investigada ou concluída até o momento.

O País tem uma taxa de testagem muito baixa. Alemanha, Itália, Estados Unidos e Coreia do Sul testaram de 13 a 29 vezes mais que o Brasil, países que vêm investindo na ampliação dos exames para monitoramento ou controle da pandemia de covid-19.