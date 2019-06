Mundial: Itália garante classificação

Paris – A Itália assumiu a liderança do Grupo C com seis pontos e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo Feminina da França, enquanto a Jamaica, ainda zerada, tem poucas chances de avançar.

Na terceira e última rodada, terça-feira (18), o Brasil enfrenta a Azzurra, enquanto a Austrália encara as jamaicanas. Ambas as partidas começam às 16h (de Brasília).

O Brasil está em segundo lugar, com três pontos e dois gols de saldo. Para confirmar vaga de maneira mais “sossegada”, a seleção brasileira precisa vencer as italianas na rodada decisiva para não depender de outros resultados. Vale lembrar que, de acordo com o regulamento, as quatro melhores terceiras colocadas seguem para a próxima fase. Assim, o Brasil depende apenas das próprias forças para avançar.

Japão vence a Escócia

Pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina, o Japão venceu a Escócia por 2 a 1, com gols ainda no primeiro tempo, e está mais tranquilo em relação à classificação para as oitavas visto que soma quatro pontos.

No outro jogo do grupo, a Inglaterra venceu a Argentina por 1 a 0 e carimbou o passaporte para as oitavas de final, com 6 pontos em dois jogos.

Na próxima rodada, o Japão enfrenta a Inglaterra, na quarta-feira, às 16h (de Brasília), enquanto a Escócia ainda tenta seu primeiro ponto na competição diante da Argentina, no mesmo dia e horário.