Mundial de Kart e Velocross

A edição de 2019 do Mundial de Kart será disputada de amanhã até domingo, em Alaharma, na Finlândia, e o pernambucano Rafael Câmara disputa a principal competição do kartismo no planeta pela segunda vez.

Campeão brasileiro de kart em 2018, o jovem piloto fez sua primeira participação na Suécia no passado e desta vez chega confiante para lutar pelo título entre os 114 pilotos da categoria OK Júnior.

Velocross

A adrenalina irá comandar o fim de semana na cidade de Campina Grande do Sul, localizada na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A pista do Pesque Pague Crozetta recebe prova válida pelos Campeonatos Brasileiro, Sul-Brasileiro e Paranaense de Velocross. Serão realizadas a quinta, a primeira e a quarta etapa, respectivamente. O evento irá atrair mais de 400 pilotos.