A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Tereza do Oeste informou na tarde desta terça-feira (14) uma mulher de 71 anos morreu com suspeita da covid-19 no município.

A idosa estava internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Municipal. Ela era hipertensa e possuía problemas respiratórios.

A Secretaria de Saúde aguarda o resultado do exame.