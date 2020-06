Mulher de 85 anos é a 17ª vítima fatal da covid-19 em Cascavel

A Secretaria de Saúde confirmou no fim da tarde desta segunda-feira (15), o 17° óbito de uma moradora de Cascavel com diagnóstico positivo para covid-19.

A paciente do sexo feminino, 85 anos, apresentando comorbidades associadas como hipertensão e sequela de AVC. O início dos sintomas em 07.06.20 e internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tancredo no mesmo dia com coleta de exame.

O resultado positivo pelo Lacen (Laboratório Central) do Paraná ficou pronto no dia 12.06.20. A paciente teve alta da UPA em 10/06, sendo admitida pelo PAID para internação domiciliar na mesma data.

Óbito ocorreu em domicílio na data de 15.06.20.