Mais uma pessoa morreu devido à complicações pela covid-19 em Cascavel, desta vez, a vítima, uma mulher de 66 anos faleceu no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) após ficar sete dias internada.

Em nota, o HUOP informou que a paciente era moradora de Cascavel, estava internada na unidade desde o dia 18/06, e evoluiu à óbito na noite dessa terça-feira (23). O exame que confirma a doença foi entregue pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná).

Veja o boletim diário do HUOP.