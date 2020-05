O Município de Cascavel confirmou na noite desta segunda-feira (11) a quinta vítima da covid-19. Trata-se de uma mulher de 93 anos que estava acamada havia mais de cinco anos.

Os sintomas tiveram início dia 1º de maio, e a coleta do exame foi feita no dia 5. Ela morreu, em casa, no dia 7, após atendimento domiciliar por Home Care de empresa da saúde suplementar.

O resultado positivo confirmado no dia 7 por laboratório privado e a contraprova do Lacen confirmou o diagnóstico nesta segunda-feira.