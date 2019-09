Muita sorte: CBF vai sortear 40 carros para torcedores nos estádios

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vai sortear dois carros Fiat Mobi zero km por rodada aos torcedores para valorizar o Campeonato Brasileiro e incentivar o crescimento do público nos estádios. Ao todo, serão 40 carros até o fim da competição. As partidas entre Palmeiras x Cruzeiro (14/9, 19h) e Athletico x Avaí (15/9, às 11h) serão as primeiras a participarem da promoção.

Para concorrer, os torcedores deverão preencher um formulário com seus dados nas partidas, respondendo à pergunta: “Qual o maior campeonato de pontos corridos do futebol brasileiro?”. O sorteio será realizado no intervalo de cada jogo e o resultado anunciado no serviço de som.

Confira a lista dos 40 jogos em que haverá sorteio dos carros:

Rodada 19

Palmeiras x Cruzeiro – Allianz Parque

Ahletico x Avaí – Arena da Baixada

Rodada 20

Botafogo x São Paulo – Nilton Santos

CSA x Ceará – Rei Pelé

Rodada 21

Atlético Mineiro x Vasco – Independência

Chapecoense x Corinthians – Arena Condá

Rodada 22

Flamengo x São Paulo – Maracanã

Fluminense x Grêmio – Maracanã

Rodada 23

Ceará x Goiás – Arena Castelão

Vasco x Santos – São Januário

Rodada 24

Fortaleza x Chapecoense – Arena Castelão

Flamengo x Atlético Mineiro – Maracanã

Rodada 25

Internacional x Santos – Beira-Rio

Fluminense x Bahia – Maracanã

Rodada 26

Fortaleza x Flamengo – Arena Castelão

Goiás x Corinthians – Serra Dourada

Rodada 27

Internacional x Vasco – Beira-Rio

Bahia x Ceará – Arena Fonte Nova

Rodada 28

Grêmio x Botafogo – Arena Grêmio

Avaí x Palmeiras

Rodada 29

Atlético Mineiro x Chapecoense – Independência

Ceará x Fluminense – Arena Castelão

Rodada 30

Cruzeiro x Bahia – Mineirão

Santos x Botafogo – Vila Belmiro

Rodada 31

Grêmio x CSA – Arena Grêmio

Corinthians x Fortaleza – Arena Corinthians

Rodada 32

São Paulo x Athletico – Morumbi

Botafogo x Avaí – Nilton Santos

Rodada 33

Corinthians x Internacional – Arena Corinthians

Vasco x Goiás – São Januário

Rodada 34

Santos x Cruzeiro – Vila Belmiro

CSA x Fluminense – Rei Pelé

Rodada 35

Bahia x Atlético Mineiro – Arena Fonte Nova

Athletico x Grêmio – Arena da Baixada

Rodada 36

Palmeiras x Flamengo – Allianz Parque

Goiás x Fortaleza – Serra Dourada

Rodada 37

São Paulo x Internacional – Morumbi

Chapecoense x CSA – Arena Condá

Rodada 38

Cruzeiro x Palmeiras – Mineirão

Avaí x Athletico – Ressacada