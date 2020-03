Muggiati disputará a Stock Light

O paranaense José Luiz Muggiati Neto foi anunciado ontem como piloto da Stock Light nesta temporada, que começa no próximo dia 29, em Goiânia. Ele foi aprovado na primeira edição do projeto Academia de Jovens Pilotos Toyota Gazzo Racing e conquistou uma bolsa equivalente a 65% do montante necessário para uma temporada completa na equipe Carlos Alves Competições, Assim, Muggiatti terá o experiente chefe de equipe Carlos Alves como mentor e coach nesta primeira temporada.

“Ser o piloto escolhido foi a melhor coisa que aconteceu até agora na minha carreira”, comemorou Zezinho Muggiati. “Um dos meus sonhos era andar de Stock e, claro, parte disso é competir na Light. Então mal posso acreditar que está acontecendo já em 2020”, completou o piloto curitibano.