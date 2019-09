Um motorista de 62 anos ficou duas horas preso às ferragens após o caminhão em que ele estava capotar na linha Sanepar, próximo a Boa Vista da Aparecida nessa segunda-feira (23).

O helicóptero do Consamu foi acionado para atender o motorista que teve ferimentos moderados.

A Defesa Civil também foi acionada para auxiliar no desencarceramento da vítima que foi transportada ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) consciente, com ferimentos moderados.